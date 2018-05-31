Özel öğrencilere “Trafik Güvenliği” eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, birçok alanda engelli öğrencilere eğitim veriyor. Merkezde eğitim alan 69 öğrenciye son olarak Kocaeli İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince “Trafik Güvenliği” konusunda eğitim verildi. Eğitimde trafik polisinin görevleri, trafik levhaları ve diğer trafik konularıyla ilgili sunum ve canlandırmalar yapıldı.

Eğitime katılan 69 öğrenciye karşıdan karşıya geçiş kuralları, karşıdan karşıya geçerken kullanılacak güvenli geçiş yerleri ve yaya kuralları anlatıldı. Eğitimde ayrıca başka bir kişiyle yolculuk esnasında yapılması gerekenler, emniyet kemeri kullanımı, yolcu kuralları, sürücüyü rahatsız etmemek, araçta yüksek sesle konuşulmaması gibi kural ve nezaket davranışlarından bahsedildi.