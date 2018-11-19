Özel öğrencilerin gösterisi beğeni topladı

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel öğrenciler bir yıldır hazırlandıklarını Bayrak Gösterisi'ni sergilediler.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde drama öğrencileri, bir yıldır ‘'Bayrak Gösterisi''ne çalışıyordu. Çeşitli program ve spor müsabakalarında bayrak gösterisini başarıyla sergileyen engelli öğrenciler, izleyenlerden tam not aldı. Büyükşehir Kağıtspor basketbol maçının devre arasında sergiledikleri bayrak gösterisi de izleyenleri duygulandırdı.

Hazırlık aşamasında ekip halinde eğlenerek hazırlanan öğrenciler, Bayrak Gösterisi'ni ilk olarak Büyükşehir Kağıtspor ve Efespor arasında oynanan basketbol maçının devre arasında sergiledi. Büyük ilgi toplayan gösteri salona gelen seyircilerden alkış ve tebrik aldı. Özel öğrencilerin gösterisi ilerleyen zamanlarda düzenlenecek olan spor müsabakaları ve programlarda da sahne alacak.