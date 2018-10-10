(Özel) Onu omzundaki muhabbet kuşuyla görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Ergül Yazıcı, bir buçuk aydır beslediği ve 'Arkadaşım' dediği muhabbet kuşunu yanından ayırmıyor. Yazıcı'nın omuzundaki muhabbet kuşunu gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Ergül Yazıcı, merakı üzerine yaklaşık 1 buçuk ay önce bir muhabbet kuşu satın aldı. Yazıcı, 'Çakır' ismini verdiği muhabbet kuşunun sürekli kafeste durmasını istemediği için işlettiği iş yerinde serbest bıraktı. Daha sonra Yazıcı, iş yerinde kendisine arkadaşlık yaptığını söylediği muhabbet kuşunu kafessiz bir şekilde sokakta dolaştırmaya karar verdi. Omuzundaki muhabbet kuşuyla dışarıya çıkan Yazıcı, kuşun uçup gitmediğini görünce, iş yerinde yanından ayırmadığı kuşu ile birlikte artık sokakta yürüyor, bankta oturuyor, birlikte yemek yiyor. Omuzundaki muhabbet kuşuyla dolaşan Yazıcı'yı gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

Vatandaşlar, sahibinin yanından ayrılmayan kuşa büyük ilgi gösteriyor

Muhabbet kuşunu gören vatandaşların merakla yanına geldiğini söyleyen Engin Yazıcı, sahibinden bir an bile uzaklaşmayan muhabbet kuşuna büyük ilgi gösterdiğini ifade etti. Muhabbet kuşu sayesinde yeni insanlarla tanışma fırsatı bulduğunu kaydeden Yazıcı, insanlara hayvan sevgisini aşılayabilme imkanı bulduğu için mutlu olduğunu da dile getirdi. Daha önce hiçbir hayvan yetiştirmediğini belirten Yazıcı, yetiştirdiği muhabbet kuşuyla dost sevgisini kazandığını da kaydetti. İnsanlara da hayvan sahiplenmeleri konusunda öneride bulunan Yazıcı, hayvanların verilen sevgiyle birer arkadaş olabileceğini söyledi.

"Onsuz dışarı çıkamıyorum”

Yetiştirdiği kuşun kendisinin arkadaşı olduğunu dile getiren Yazıcı, “Emekli olduktan sonra arkadaş çevremin genişlemesi amacıyla kuş merakım başladı. Hayvanları sevdiğim için aldığım kuşa bakmaya başladım. Dışarıda gezerken devamlı olarak kuşumla gezerim. İnsanların da dikkatini çekiyor. Güzel bir şey. İnsanlara kuş sevgisini aşılamak için böyle bir yola başvurdum. Görenler de ‘Ne kadar güzel bir kuş' diyarlar. Adını soruyorlar, 'Çakır' diyorum. Muhabbet kuşu olduğunu söylüyorum. Merak edip, neden uçup kaçmadığını soruyorlar. İnsanların daha önce yetiştirdiği kuşların birçoğunun kaçmış olması sebebiyle benim yetiştirdiğim kuşun kaçmamasını ilgi duyuyorlar. Yavruyken ilk aldığımda uçamıyordu. İnternetten muhabbet kuşu nasıl yetiştirilir, ona sevgiyi nasıl verebileceğimi öğrendim. Bunları kullanarak o şekilde yetiştirdim. Onsuz dışarı çıkamıyorum. Bu benim arkadaşım” dedi.