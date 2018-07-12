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12 Temmuz 2018 11:51

(Özel) Otomobilin motor kısmına giren kedi herkesi seferber etti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmına giren kedi için mahalleli seferber oldu.

(Özel) Otomobilin motor kısmına giren kedi herkesi seferber etti

12 Temmuz 2018 11:51

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kediyi girdiği yerden otomobil sahibi çıkarttı.


Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde evinden çıkan Nahile Erdeniz, caddede park halinde olan 41 ER 366 plakalı otomobilden kedi sesleri geldiğin duydu. Otomobilin yanına giden Erdeniz, seslerin aracın motor kısmında yoğunlaştığını fark etti. Bir süre otomobilin yanında kedinin bulunduğu yerden çıkmasını bekleyen Nahile Erdeniz, kedi aracın motor kısmından çıkmayınca hemen otomobil sahibi Özden Ada’ya haber verdi. Otomobilinin yanına gelen Özden Ada, Nahile Erdeniz ve komşuları ile birlikte otomobilin motor kısmına giren kediyi kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı.


Yaklaşık 1 saat süren çabaların ardından kediyi bulunduğu yerden çıkartamayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları devam ederken kedinin bulunduğu yeri fark eden Özden Ada, kolunu aracın motor kısmına sokarak hayvanı çıkarttı.


Kedinin kurtarılmasına çok mutlu olduğunu söyleyen Nahile Erdeniz, itfaiye ekipleri ve komşularına teşekkür etti. Daha önce de birçok sokak hayvanını sahiplendiği öğrenilen Erdeniz, kurtarılan kediye de sahip çıktı.




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