Diğer
Kategoriler
23 Mayıs 2018 10:48

(Özel) Seyir halinde otomobilinden kedi sesi gelince itfaiyeyi seferber etti

Kocaeli’nin izmit ilçesinde otomobilin tekerlek kısmına sıkışan yavru kedi, otomobil sahibinin son anda fark etmesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

(Özel) Seyir halinde otomobilinden kedi sesi gelince itfaiyeyi seferber etti

23 Mayıs 2018 10:48


Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Sırakavaklar Caddesi’nde meydana geldi. İşyerinden çıkan Resul Şam, 34 LN 7548 plakalı otomobiline bindi. Otomobilini çalıştıran ve seyir haline geçen Şam, otomobilinin arka kısmında kedi seslerinin geldiğini fark etti. Sesin otomobilin sol arka tekerleğinden geldiğini fark eden Şam, kedinin otomobilin sol arka tekerleğinin arka kısmına sıkışarak mahsur kaldığını fark etti. Bir süre kendi çabaları ile yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkartmak için uğraşan Resul Şam, durumu daha sonra itfaiye ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakika süren çabalarının ardından kedi sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi, itfaiye ekipleri tarafından salınmak üzere alındı.


Yavru kediyi son anda fark ettiğini söyleyen Resul Şam, kediye zarar gelebileceği ihtimalini düşünerek hemen otomobilinden indiğini belirterek, “Şirket arabamızın altında kedi olduğunu fark ettik. Uğraştık çıkartmak için. Çıkaramayınca tabi ki itfaiyeye haber verdik. İtfaiye gelip kediyi kurtardı yoksa sıkıntı olacaktı” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç