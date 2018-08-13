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13 Ağustos 2018 18:42

Pakistanlı genç, kamyonla yarışmanın bedelini canı ile ödedi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde hafriyat kamyonu ile yarıştığı iddia edilen Pakistan uyruklu bisiklet sürücüsü, dönüş yapan hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.

Pakistanlı genç, kamyonla yarışmanın bedelini canı ile ödedi

13 Ağustos 2018 18:42

Gencin hafriyat kamyonu ile yarıştığı o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Osman Gazi Caddesi ile Kahramanlar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen Pakistan uyruklu bisikletli genç, Osman Gazi Caddesi üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen 41 HR 490 plakalı hafriyat kamyonu ile yarışmaya başladı. Hızla giden araç ile bir süre yarış yapan bisikletli sürücü, birden yan yola dönen hafriyat kamyonunun altında kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, bir yandan ağır yaralanan bisikletli vatandaşın yardımına koşarken, diğer yandan da olayı fark etmediği iddia edilen hafriyat kamyonunu durdurmaya çalıştı.



Yarış yapan genç öldü, kamyon sürücüsü gözaltında


Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Pakistan uyruklu olduğu iddia edilen gencin öldüğü belirlendi. Kimliği tespit edilemeyen gencin cansız bedeni polis ekiplerinin incelemesi sonucu otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.



Öldüren yarış kameralara yansıdı


Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bisiklet üzerindeki gencin uzun bir süre kamyon ile yarıştığı görülüyor. Gencin, kameraların kör noktasına geldiği alanda ise köşeyi dönen kamyonun altında kaldığı, durumu fark eden vatandaşların da kamyon sürücüsünü durdurma çabaları görüntülere yansıyor.




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