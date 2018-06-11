Pakize Tarı Kültür Evi’nin yapımı tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ilçesi Akçakoca Mahallesi’nde yapılan Pakize Tarı Kültür Evi’nin yapım çalışmaları tamamlandı. Arsası Hayırsever Pakize Tarı tarafından verilen Kültür Evi’nin temel atma töreni 2017 yılı Ekim ayında yapılmıştı. 562 bin TL’ye mal olan Pakize Tarı Kültür Evi, bölge halkı için gerçekleşecek mesleki ve kültürel, etkinlik ile eğitimlere ev sahipliği yapacak.

Toplam 548 metrekare alan üzerine inşa edilen Pakize Tarı Kültür Evi, 3 katlı olarak inşa edildi. Yapının 120 metrekare genişliğindeki zemin katında kütüphane derslik ve teras yapıldı. 127 metrekarelik ikinci katta ise 3 derslik ve ney odası bulunuyor. Aynı metrekareye sahip üçüncü katta da sergi alanı, hat dersliği, tezhip dersliği ve ebru dersliği oluşturuldu. Yapının toplam alanı 374 metrekare olarak inşa edildi.