Palet fabrikasında çıkan yangın, geceyi aydınlattı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir palet fabrikasının depolama bölümünde çıkan yangında büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi 1651 Sokak'ta bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde palet fabrikasının depolama bölümünde bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm depolama alanını sardı. Bu sırada durumu fark eden fabrika görevlileri tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından tüm alanı saran yangına müdahale edildi. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevler, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler, yangının çıkış nedenini bulmak için çalışma başlatırken, yangında büyük oranda maddi hasar meydana geldi.