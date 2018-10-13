Panelvan aracın çarptığı domuzlar telef oldu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi gece saatlerinde İzmit yoluna aniden çıkan domuz sürüsüne panelvan araç çarptı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi gece saatlerinde İzmit yoluna aniden çıkan domuz sürüsüne panelvan araç çarptı. Meydana gelen kazada 4 domuz telef oldu.
Kaza, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi İzmit-Kandıra yolu Dalca sapağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir panelvan araç İzmit istikametinde seyir halindeyken bir anda yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Aracın çarptığı 4 domuz olay yerinde telef olurken, diğerleri ise ormanlık alana kaçtı. Yaşanan kazada maddi hasar meydana gelirken, sürücü yaralanmadan kurtuldu.