Papandreu'dan Kartepe Zirvesi öncesi önemli açıklama

Kocaeli'de 26-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Kartepe Zirvesi'ne katılacak Yunanistan'ın eski Başbakanı Yorgos Papandreu, “Göçmen krizi bir dünya sorunu haline geldi, hepimiz oturup ne gibi önlemler alınması gerektiğini konuşmalıyız” dedi.

Yunanistan'ın eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Yorgos Papandreu, 26-28 Ekim'de Kartepe Zirvesi'nde Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde Sabah'a konuştu. Papandreu yaptığı açıkla Avrupa'nın gündemine oturan göçmen sorununa bakışınız nedir? Bu dramın önüne geçilmesi için neler yapılmalı? Biz, göçmenlerin sorununa Suriye ile farkına vardık. Ancak bu kriz, aslında bir dünya sorunu haline geldi. Hepimiz oturup ne gibi önlemler alınması gerektiğini konuşmalıyız” dedi.

Kocaeli'de 3 gün sürecek Kartepe Zirvesi'ne de katılacağını dile getiren Yunanistan'ın eski Başbakanı Papandreu, “Amacımız, göçmenlerin dramına karşı ortak cephe almak. Bu sorunda Batı'nın da büyük sorumluluğunu anlatmak. Göçmenlerin ilk akın ettiği Türkiye ile Yunanistan arasında işbirliğini sağlamak ve bunu Avrupa'ya yaymak olmalı” şeklinde konuştu.