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07 Ağustos 2018 19:17

Paralarını alamayan hastane işçileri grevde

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yapımı devam eden yeni Gebze Fatih Devlet Hastanesi inşaatında çalışan işçiler, taşeron firmadan maaşlarını alamayınca iş bırakma eylemi başlattı.

Paralarını alamayan hastane işçileri grevde

07 Ağustos 2018 19:17


Gebze’de yapımı devam eden yeni Fatih Devlet Hastanesi inşaatında çalışan işçiler, sabah saatlerinde işi bırakarak greve gitti. 6 aydır paralarını alamadıklarını ve 1 yıldır çalışan arkadaşlarına ise tazminat verilmediğini söyleyen 50 inşaat işçisi, taşeron firmadan çözüm talep ettiler. İşçiler hastane yetkilileri ve taşeron firma yetkililerine seslendi.



“Bizi sallıyorlar”


Hastane önünde açıklama yapan inşaat işçileri, "Bir aydan beri vereceğiz, diyorlar. Sağa, sola borçlar var, piyasa iyi değil, bugün, yarın diyorlar. Gelip maaş atıyorlar gönlümüzü alıyorlar. Ondan sonra bekleyin olacak deyip şimdi iş bitti. Para da yok, bayram geldi. Bin 500 kişi var, biz 50 kişi para alamıyoruz. Paralarımız ödenirse devam çalışmaya” dediler.




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