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28 Kasım 2017 17:07

Parfüm fabrikasının deposu alev alev yandı

Kocaeli’nin Gebze İlçesinde bulunan bir parfümeri fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Parfüm fabrikasının deposu alev alev yandı

28 Kasım 2017 17:07


Olay, Kocaeli’nin Gebze İlçesi Balçık Köyü yolu üzerinde bulunan bir parfümeri fabrikasının deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir parfümeri fabrikasının depo kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Hurda malzemeler arasında başlayan yangının kısa sürede büyümesi üzerine, fabrika yetkilileri itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen alevler uzun süren çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.




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