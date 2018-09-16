Park bahçe malzemeleri yerli malı olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ülke ekonomisine destek olmak amacıyla park ve baçhe mallarında yerli üretim kullanmaya başlayacak. Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, bünyesinde gerçekleştirdiği park ve bahçe malzemeleri alımında yerli malı kullanımına geçti. Bu kapsamda ithalatı azaltmak ve yerli malı kullanımını arttırmak maksadıyla mevcut ihale dosyaları iptal edilip yerli malı alımını sağlamak için yeni ihale dosyası hazırlandı. Alınacak malzemelerin yerli malı olması konusunda hassasiyet gösteriliyor.

Kentsel donatı elemanları olarak bilinen piknik masaları, banklar, altıgen ve sekizgen kameriyeler çöp kovaları gibi malzemelerin alımı için ihale gerçekleştirilecek. 2018 yılında kullanılacak kentsel donatı elamanlarının ihale şartnamesi, yerli malzeme kullanımını sağlamak için iptal edilerek değiştirildi. Malzemelerde kullanılan ithal sapelli kereste yerine yerli Sarıçam kerestesi kullanılacak.