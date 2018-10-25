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Park halindeki otomobilin camını kırıp 150 bin TL çaldılar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, bir banka şubesine giren vatandaşın park ettiği otomobilinin camını kıran şahıslar 150 bin TL çaldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir banka şubesine giren vatandaşın park ettiği otomobilinin camını kıran şahıslar 150 bin TL çaldı.


Olay, Gebze ilçesinin Tatlıkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işadamı Muhammet Yarar, 41VN 025 plakalı otomobilini park ederek işlemlerini yapmak üzere bir banka şubesine gitti. Muhammet Yarar, bankadan döndüğünde aracının camının kırıldığını ve aracında bulunan 150 bin TL'nin çalındığını gördü. Yarar'ın bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden ekipler, şahısların yakalanması için inceleme başlattı.


Olayla ilgili başlatılan incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

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