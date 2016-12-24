Park halindeki TIR’dan çıkan dumanlar mahalleliyi korkuttu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde park halindeki TIR’dan çıkan duman korkuya neden oldu.

Körfez’de Fatih Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi üzerinde park halindeki TIR’ın kasasından çıkan dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen yere giden ekipler park halindeki araç üzerinde inceleme yaparken, diğer taraftan da araç sürücüsüne ulaşıldı. İtfaiye ekipleri incelemesinde kasanın içinin ağaç talaşı yüklü olduğunu belirlerken, araçtan yükselen dumanın hava şartlarından oluşan buhar olduğu tespit edilince mahalleli rahatladı.