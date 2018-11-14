Park içinde öldürülen gencin cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde daha önceden aralarında husumet bulunan şahıslar ile girdiği silahlı çatışmada hayatını kaybeden Oğuzhan Tatar'ın katil zanlısı Ö.C.B., gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, 11 Kasım gecesi Mevlana Mahallesi Bahardere Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Oğuzhan Tatar(29), daha önceden aralarında husumet bulunan Ö.C.B.(20), T.T.(22), ve S.Ç.(21) ile tartışmaya başladı. Giderek büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Büyüyen kavga sonrasında 3 arkadaş ile Oğuzhan Tatar arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada Ö.C.B.'nin silahından çıkan kurşun Tatar'ın sırtına isabet etti. Ağır yaralanan Tatar, kaçarak 859 Sokak'ta bulunan bir evin bahçesine saklanırken, 3 şahıs ise olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tatar'ın saklandığı bahçede hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet zanlısı emniyete gelerek teslim oldu

Olayın ardından kaçan şahısları yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tatar'ın öldürülmesi olayının aralarında husumet bulunan Ö.C.B., T.T. ve S.Ç. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Şahısların yakalanması için çalışma başlatan ekiplerin aramaları devam ettiği sırada, Ö.C.B. adlı cinayet zanlısı polis merkezine gelerek teslim oldu. Suçunu itiraf eden şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Olaya karışan T.T. ve S.Ç. adlı şahısların yakalanması için ise polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.