Parke taşlarıyla renkli yollar

Tüm birimler ile koordineli çalışan ekipler ilçenin farklı noktalarında vatandaşların taleplerine cevap veriyor.

Günden güne büyüyen, gelişen ve modernleşen bir kent haline gelen Başiskele’de Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın öncülüğünde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Alt yapı sorununun çözüldüğü yollarda asfalt, beton yol, parke yol yapım çalışmaları devam ediyor. Mahallelerin ihtiyaçlarına ve önceliklerinin göre yapılan çalışmalar kapsamında bazı sokaklar parke taşlarıyla kaplanıyor. Parke yol yapım çalışmalarını ekipler Şehitekrem Mahallesi Altın Şehir Sokak ile Yeşilyurt Mahallesi Akıncılar ve Gülbahçe Sokak’ta sürdürüyor.

Parke taşlarının şıklığı göz kamaştırıyor

Başiskele’de açılan yeni imar yolları ilçenin gelişmesine, konutlaşma ve büyümesine olanak sağlıyor. Gelişime açık olan ve hızla konutlaşan bölgelerde yaşam alanları artarken Başiskele Belediyesi ekipleri de yeni komşularının belediye hizmetleri konusunda sorun yaşamamaları için gerekli tüm çalışmaları gerçekleştiriyor.

Başiskele Belediyesi, tüm ekipleriyle yaşam alanlarını düzenlemeye, güzelleştirmeye devam ediyor. Temposunu düşürmeden ilçe genelinde birçok çalışmaya Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın talimatıyla imza atan ekipler bazı mahallelerde parke yol çalışması gerçekleştiriyor. Yol yapımları tamamlanan cadde ve sokaklar bordür boyalarının da atılmasıyla adeta göz kamaştırıyor.