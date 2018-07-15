Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 15:44

Parke taşlarıyla renkli yollar

Çevre düzenlemeleri, yol ve kaldırım çalışmalarının devam ettiği Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde cadde ve sokakların yapılan çalışmalarla modern ve daha kullanışlı olması sağlanıyor.

Parke taşlarıyla renkli yollar

15 Temmuz 2018 15:44

Tüm birimler ile koordineli çalışan ekipler ilçenin farklı noktalarında vatandaşların taleplerine cevap veriyor.


Günden güne büyüyen, gelişen ve modernleşen bir kent haline gelen Başiskele’de Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın öncülüğünde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Alt yapı sorununun çözüldüğü yollarda asfalt, beton yol, parke yol yapım çalışmaları devam ediyor. Mahallelerin ihtiyaçlarına ve önceliklerinin göre yapılan çalışmalar kapsamında bazı sokaklar parke taşlarıyla kaplanıyor. Parke yol yapım çalışmalarını ekipler Şehitekrem Mahallesi Altın Şehir Sokak ile Yeşilyurt Mahallesi Akıncılar ve Gülbahçe Sokak’ta sürdürüyor.


Parke taşlarının şıklığı göz kamaştırıyor


Başiskele’de açılan yeni imar yolları ilçenin gelişmesine, konutlaşma ve büyümesine olanak sağlıyor. Gelişime açık olan ve hızla konutlaşan bölgelerde yaşam alanları artarken Başiskele Belediyesi ekipleri de yeni komşularının belediye hizmetleri konusunda sorun yaşamamaları için gerekli tüm çalışmaları gerçekleştiriyor.


Başiskele Belediyesi, tüm ekipleriyle yaşam alanlarını düzenlemeye, güzelleştirmeye devam ediyor. Temposunu düşürmeden ilçe genelinde birçok çalışmaya Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın talimatıyla imza atan ekipler bazı mahallelerde parke yol çalışması gerçekleştiriyor. Yol yapımları tamamlanan cadde ve sokaklar bordür boyalarının da atılmasıyla adeta göz kamaştırıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç