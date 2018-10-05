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Parklara kurulan kameralar, çocuklar güvence altına alındı

Türkiye genelinde park ve bahçelerde çocuklara yönelik olumsuz durumların yaşanmasının ardından, Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki park ve bahçelere güvenlik kamerası yerleştirilmeye başlandı.

Türkiye genelinde park ve bahçelerde çocuklara yönelik olumsuz durumların yaşanmasının ardından, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki park ve bahçelere güvenlik kamerası yerleştirilmeye başlandı.


Son zamanlarda çocuklara yönelik yaşanan olumsuz durumların ardından Türkiye genelinde park ve bahçelere güvenlik kamerası yerleştirilmesi gündeme geldi. Bu kapsamda Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Körfez Belediye Başkanlığı tarafından çalışmalar yapıldı. Çalışmalar neticesinde alınan karar ile ilçenin farklı yerlerinde bulunan park ve bahçelerin hakim noktalarına güvenlik kamerası yerleştirilmeye başladı.



Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği içinde çalışılacak


İlk etapta 36 parka takılması planlanan kameraların büyük çoğunluğu takıldı ve hazır hale getirildi. Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortak yürütülecek çalışmalarda, art niyetli hareketlerde bulunduğu tespit edilen şahıs ve gruplara anında müdahale edilecek. Ailelerin ise çocuklarını güven içinde park ve bahçelere göndermenin huzurunu yaşayacak.



“Art niyetlerin önüne geçeceğiz”


Temmuz ayında yaptığı açıklamada Körfez'deki tüm parkların güvenli hale getirileceğini belirten Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran çalışmaların başlatıldığını belirterek amaçlarının çocukların ve ailelerin güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti. Baran, “Sorumluluğumuz kapsamında olan parklarımızda istenmeyen durumların yaşanmasını engellemek ve daha güvenli hale getirerek çocuklarımızın huzur için eğlenmesini sağlamak adına bu projeyi başlatmıştık. Parklarımızın tamamını bu şekilde kameralarla izleyerek art niyetlerin önüne geçeceğiz” dedi.

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