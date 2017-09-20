Parklarda bakım yapılıyor

İzmit’teki parklarda bakım ve onarım yapılıyor. Şehrin dört bir yanındaki park ve yeşil alanlarda bulunan oyun grupları ve banklarda oluşan hasarların tamir ve bakımının yapıldığını söyleyen İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Parklardaki salıncaklar, kaydıraklar, tahterevalliler ve oturma grupları sık sık hasar görüyor. Çoğu kullanım hatasından kaynaklı hasarları ekiplerimiz en kısa süre içinde tamir edip boyanması gerekenleri de boyuyorlar” dedi.

Parklara yeniden bakım yapılması ise en çok çocukları sevindirdi.