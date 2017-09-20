Diğer
Kategoriler
20 Eylül 2017 11:34

Parklarda bakım yapılıyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki tüm parkları bakıma aldı.

Parklarda bakım yapılıyor

20 Eylül 2017 11:34


İzmit’teki parklarda bakım ve onarım yapılıyor. Şehrin dört bir yanındaki park ve yeşil alanlarda bulunan oyun grupları ve banklarda oluşan hasarların tamir ve bakımının yapıldığını söyleyen İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Parklardaki salıncaklar, kaydıraklar, tahterevalliler ve oturma grupları sık sık hasar görüyor. Çoğu kullanım hatasından kaynaklı hasarları ekiplerimiz en kısa süre içinde tamir edip boyanması gerekenleri de boyuyorlar” dedi.


Parklara yeniden bakım yapılması ise en çok çocukları sevindirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç