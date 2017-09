Paşa Güreşlerinin Başpehlivanı İsmail Balaban

’si düzenlenen Altın Kemer Paşa Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan İsmail Balaban oldu.

Doğa Kışla Gençlik Parkı’nda özel olarak hazırlanan alanda 5.’si düzenlenen Altın Kemer Paşa Yağlı Güreşleri’ne rekor katılım oldu. 100’e yakın başpehlivan ve yaklaşık 600 pehlivanın mücadele ettiği güreşlerin başpehlivanlığını ise Şaban Yılmaz’ı yenen İsmail Balaban elde etti. Kıyasıya geçen mücadelelerin sonucunda altın kemeri almaya hak kazanan İsmail Balaban’a ödülünü İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan takdim etti. Ödül törenine aynı zamanda AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Cemil Kanpara ile Ersin Alpaslan katıldı.

Doğan: "70 bin bisiklet dağıttık"

Törende konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Burada Kırkpınar’ı aratmayacak, pehlivanlarımızla muhteşem karşılaşmalar oldu. Hedefimiz ata sporu olan güreşlerimizle hem gençlerimize daha fazla spor yaptırmak hem de sporcularımızı güreşlerimizle buluşturmak. Mehmet Ali Paşa Mahallemizden ismini alan bu güreşleri organize etmekten onur duyuyoruz. İzmit Belediyesi olarak güzel işler yapıyoruz. Her kurumumuzla uyumlu çalışıp her alanda sizlere hizmet ediyoruz. Kuruşunuzu ziyan etmiyoruz. Az parayla ve az zamanda çok iş yapmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken sizin her yaşam alanınıza da destek vermeye çalışıyoruz. Gençlerimizi unutmuyoruz. 70 bin bisiklet dağıttık, 10 bin basket topu dağıttık, gençlik merkezlerimizi, spor tesislerimizi yapıyoruz, hamdolsun bereket var bu bereket sizin bereketiniz” şeklinde konuştu.

"Atalarımıza sahip çıkacağız ki yarınlarımız güçlü olsun"

“Biz atalarımızla gurur duyuyoruz ve her alanda sahip çıkıyoruz” diyerek sözlerine devam eden Başkan Doğan, “Atalarımıza sahip çıkacağız ki yarınlarımız güçlü olsun. Bunları yaparken sizin yaşam alanlarınıza da renk katmaya çalışıyoruz. Bu güreşlerimizin bir amacı da bu birlik, beraberlik içinde olmak ve size bu keyfi yaşatmak. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde sosyal belediyecilik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunları kardeşlik içerisinde yapıyoruz, hizmette ayrı gayrı yok. İzmit Belediyesi herkesin belediyesiyiz. Biz birlikte İzmit, birlikte Kocaeli’yiz. Köylerimize çok güzel hizmetler yapıyoruz. Köylümüzün ayağı çamura batmasın diye evlere kadar parke yapıyoruz, köy konakları yapıyoruz, köylümüze veteriner, ziraat mühendisi gönderiyoruz, ceviz yetiştiriciliğini, arıcılığı, modern hayvan pazarımız ile hayvancılığı desteklemeye devam ediyoruz. Bizim köylerimiz Avrupa’nın köylerinden daha güzel olsun diye çalışıyoruz” dedi.

Başkan Doğan, “5. Altın Kemer Paşa Yağlı güreşlerimiz, gençliğimize, geleceğimize, değerlerimize katkı getirmesini diliyorum. tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum. Şampiyon bu güreşe katılan tüm güreşçilerimizdir" diyerek sözlerini bitirdi.

Başpehlivan İsmail Balaban da yaptığı açıklamada, bu güzel ve başarılı organizasyon için İzmit Belediye başkanı Dr. Nevzat Doğan ve ekibine teşekkür etti.