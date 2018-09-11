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Paşa, Serdar ve Bekirdere'de çalışma

İzmit Belediyesi’nin mahallelerdeki yapım ve bakım hizmetleri devam ediyor.

İzmit Belediyesi'nin mahallelerdeki yapım ve bakım hizmetleri devam ediyor.


Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde parke, Serdar Mahallesi'nde yol iyileştirme, Bekirdere Mahallesi'nde de merdiven çalışması yapıldı. Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bosna ve Erkan Sokaklardaki çalışmada 900 metrekare parke, 550 metre de bordür kullanıldı. Serdar Mahallesi Burak Sokak'taki yol 200 ton mekanik malzeme kullanılarak düzeltilirken Bekirdere Mahallesi Mustafa Çağlar Sokak ile Çakmak Sokak arasındaki yaklaşık 50 metre uzunluğundaki merdivenlerde baştan sona yenilendi.

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