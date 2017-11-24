Payitaht Abdülhamid Gebze’de konuşuldu

15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda gerçekleşen programa Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, İlçe Müftüsü Orhan Örnek, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Albayrak, TÜGVA Gebze İlçe Temsilcisi Halil İbrahim Dede ve çok sayıda Gebzeli katıldı. Programın başında TÜGVA Gebze İlçe Temsilcisi Halil İbrahim Dede kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Okunan Kur’an Tilavetinin ardından Payitaht Abdülhamid dizsinin senaristi Uğur Uzunok, dizinin oyuncuları Bahadır Yenişehiroğlu, Ali Nuri Türkoğlu ve Sultan Abdülhamid’in son kuşak torunlarından Orhan Osmanoğlu dizi hakkında bilgiler verdi. Yakın tarihin senaryoya dökülüp dizi haline getirilmesinin zorluklarına vurgu yapan Osmanoğlu, “Çok seveni olduğu kadar çok eleştireni de olan zor bir iş yapıyoruz. Ama bu dizinin asıl kahramanı senaristi Uğur Bey’dir. Böylesine güzel bir projeyi Türk halkına armağan ettiği için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. Dizi hakkında kısa görüşlerin ardından dizi ekibi seyircilerin sorularını cevaplandırdı. Programın sonunda Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Albayrak ve TÜGVA Gebze İlçe Temsilcisi Halil İbrahim Dede dizi ekibine hediye takdiminde bulundu. Son bölümde ise Bahadır Yenişehiroğlu sevenleri için kitaplarını imzaladı.