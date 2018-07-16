Diğer
Kategoriler
16 Temmuz 2018 13:31

Pedallar demokrasi şehitleri için çevrildi

KOCAELİ(İHA) – İzmit’te yaklaşık 9 yılı aşkın zamandır yapılan bisiklet turunda pedallar bu sefer 15 Temmuz demokrasi şehitleri adına çevrildi.

Pedallar demokrasi şehitleri için çevrildi

16 Temmuz 2018 13:31


15 Temmuz Şehitleri anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turuna yaklaşık 100 bisiklet tutkunu katıldı. Sabah erken saatlerde Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki Hanımeli Kültür Merkezi önünde bir araya gelen bisiklet tutkunları burada “15 Temmuz demokrasi şehitlerini unutmuyoruz” pankartı açtılar. Daha sonra bisikletlerine binen gurup, Yürüyüş Yolunu takip ederek Kültür Tepesine geldiler. Burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okuyan bisiklet severler turu başladıkları yerde tamamladılar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç