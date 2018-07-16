Pedallar demokrasi şehitleri için çevrildi

15 Temmuz Şehitleri anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turuna yaklaşık 100 bisiklet tutkunu katıldı. Sabah erken saatlerde Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki Hanımeli Kültür Merkezi önünde bir araya gelen bisiklet tutkunları burada “15 Temmuz demokrasi şehitlerini unutmuyoruz” pankartı açtılar. Daha sonra bisikletlerine binen gurup, Yürüyüş Yolunu takip ederek Kültür Tepesine geldiler. Burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okuyan bisiklet severler turu başladıkları yerde tamamladılar.