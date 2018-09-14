Pehlivanlar İzmit'e geliyor

İzmit'te her yıl düzenlenen geleneksel yağlı güreş yarışması bu yıl 29 Eylül'de başlıyor

İzmit'te geleneksek hale gelen yağlı güreş yarışması bu yıl 29 Eylül tarihinde yapılacak. Mehmet Ali Paşa'daki Doğu Kışla Gençlik Parkı'nda yapılan geleneksel güreş, bu yıl Yenişehir Mahallesi'nde özel olarak hazırlanan alanda gerçekleştirilecek. 29 Eylül Cumartesi günü saat 11.00 de başlayacak Altın Kemer İzmit Yağlı Güreşlerinde yaklaşık 600 pehlivan boy gösterecek. Kırkpınar'ın ünlü başpehlivanlarından İsmail Balaban, Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Faruk Akkoyun, Hamza Köseoğlu gibi ünlü pehlivanlarında boy göstereceği İzmit'teki güreşlerin büyük ilgi görmesi bekleniyor.