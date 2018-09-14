İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pehlivanlar İzmit'e geliyor

İzmit’te her yıl düzenlenen geleneksel yağlı güreş yarışması bu yıl 29 Eylül’de başlıyorİzmit’te geleneksek hale gelen yağlı güreş yarışması bu yıl 29 Eylül tarihinde yapılacak.

İzmit'te her yıl düzenlenen geleneksel yağlı güreş yarışması bu yıl 29 Eylül'de başlıyor


İzmit'te geleneksek hale gelen yağlı güreş yarışması bu yıl 29 Eylül tarihinde yapılacak. Mehmet Ali Paşa'daki Doğu Kışla Gençlik Parkı'nda yapılan geleneksel güreş, bu yıl Yenişehir Mahallesi'nde özel olarak hazırlanan alanda gerçekleştirilecek. 29 Eylül Cumartesi günü saat 11.00 de başlayacak Altın Kemer İzmit Yağlı Güreşlerinde yaklaşık 600 pehlivan boy gösterecek. Kırkpınar'ın ünlü başpehlivanlarından İsmail Balaban, Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Faruk Akkoyun, Hamza Köseoğlu gibi ünlü pehlivanlarında boy göstereceği İzmit'teki güreşlerin büyük ilgi görmesi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.