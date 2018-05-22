Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 12:14

Perşembe Pazarı, yeni yeri için gün sayıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Doğu Kışla Parkı’nın karşısında inşa ettiği Perşembe Pazarı alanı tamamlanıyor.

Perşembe Pazarı, yeni yeri için gün sayıyor

22 Mayıs 2018 12:14


Pazarcılar, Perşembe Pazarı’nın yeni yerinde tezgah açmak için gün sayıyor. 35 dönüm alanda kurulan pazar alanı, üzeri kapalı yanları açık olacak şekilde inşa edildi. Geniş yapısıyla pazar alanı rahat alışverişe imkan verecek. Giydirme cephe imalatları devam eden yapının idari bina boya ve asma tavan uygulamaları sürüyor. Ayrıca saha betonu dökümü işleri de yapılıyor.


Pazar alanı tamamlandıktan sonra Perşembe günleri Milli İrade Meydanı’nda kurulan pazar artık Doğu Kışla Parkı’nın karşısındaki yeni yerinde hizmet verecek. Yaklaşık 35 bin metrekare alan üzerine kurulan kapalı pazar alanı 18 bin metrekare kullanım alanına sahip. Pazar alanında 3 bin 400 metre uzunluğunda pazarcı tezgahı bulunacak. Kapalı pazar alanının üstü büyük araçlar için otopark olarak kullanılacak. Yapının yaklaşık 800 metrekaresi idari bina, zabıta odası, lavabo, kafeterya, mescit, bebek emzirme odası ve seminer salonundan oluşuyor.


Pazar alanına araçları ile gelen pazarcılar malzemelerini indirdikten sonra üst katta bulunan büyük araç otoparkına araçlarını park edebilecekler. Burada 371 adet büyük araç park edebilecek. Ayrıca kapalı pazar alanının dışında da 255 araçlık açık otopark yer alıyor. Üzeri kapalı olacak olan yeni pazar alanı otoparkıyla da vatandaşlara rahat alışveriş sağlayacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç