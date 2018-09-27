Perşembe pazarı yeni yerinde

KOCAELİ (İHA) –Yaklaşık 30 yıldan beri Milli İrade Meydanı'nda (Perşembe pazarı alanı) kurulan Perşembe pazarı, Doğu Kışla'daki yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Doğu Kışla'da 35 dönümlük alanda yapılan son derece modern kapalı alanda faaliyet gösterecek 700 den fazla esnaf yeni yerlerinde tezgah açmanın heyecanını yaşadılar. 18 bin metrekare kapalı alana sahip yeni yerde Perşembe günleri Perşembe pazarı esnafı için, Cumartesi günleri de Cumartesi pazarı esnafı için tezgah kurulacak. 29 Eylül Cumartesi günü de 700'den fazla esnaf yeni yerlerinde tezgah açarak satış yapacaklar. Yeni pazar alanında 3 bin 400 metre uzunluğunda pazarcı tezgahı kurulabilecek. 371 büyük, 255 de küçük araçlar için otoparkın da bulunduğu yeni kapalı pazar alanında idari bina, zabıta odası, mescit, wc. kafeterya, bebek emzirme odası ve seminer salonu bulunuyor.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, yaklaşık 30 yıl sonra son derece modern bir yerde tezgah açmaya başlayan pazarı esnaflarına yeni yerlerinin hayırlı olması dileğinde bulunarak, “En büyük iki semt pazarı Perşembe ve Cumartesi pazarlarının yeni yerlerine taşınmasının heyecanı içindeyiz. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Pazarcılar Odamız ve İzmit Belediyesi olarak ortaklaşa aldığımız bir kararı uygulamaya başladık. Yeni pazar alanımız hem esnafımıza hem de tün şehrimize hayırlı olsun. Doğu Kışla'daki pazarla birlikte şehrimizdeki kapalı pazarı sayısı da 11 oldu. Yaptığımız çağdaş ve modern kapalı pazarlar sayesinde hem pazarcımız, hem de vatandaşımız rahat bir nefes almıştır” dedi.