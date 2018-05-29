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29 Mayıs 2018 12:00

Perşembe Pazarı’na iftarlı tanıtım programı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Perşembe Pazarı için inşa ettiği modern tesis için, 31 Mayıs Perşembe günü tanıtım ve iftar programı gerçekleştirilecek.

Perşembe Pazarı’na iftarlı tanıtım programı

29 Mayıs 2018 12:00


Pazar alanı tamamlandıktan sonra Perşembe günleri Milli İrade Meydanı’nda kurulan pazar artık Doğu Kışla Parkı’nın karşısındaki yeni yerinde hizmet verecek. Yaklaşık 35 bin metrekare alan üzerine kurulan kapalı pazar alanı 18 bin metrekare kullanım alanına sahip. Pazar alanında 3 bin 400 metre uzunluğunda pazarcı tezgahı bulunacak. Kapalı pazar alanının üstü büyük araçlar için otopark olarak kullanılacak. Yapının yaklaşık 800 metrekaresi idari bina, zabıta odası, tuvalet, kafeterya, mescit, bebek emzirme odası ve seminer salonundan oluşuyor.


Pazar alanına araçları ile gelen pazarcılar malzemelerini indirdikten sonra üst katta bulunan büyük araç otoparkına araçlarını park edebilecekler. Burada 371 adet büyük araç park edebilecek. Ayrıca kapalı pazar alanının dışında da 255 araçlık açık otopark yer alıyor. Üzeri kapalı olacak olan yeni pazar alanı otoparkıyla da vatandaşlara rahat alışveriş sağlayacak.




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