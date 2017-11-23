Perşembe pazarında tezgahlar dualarla açıldı

İzmit Belediyesi tarafından tüm pazarlarda yapılacak olan sabah duası uygulaması Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın katılımıyla Perşembe Pazarı’nda başlatıldı.

İzmit Belediyesi tarafından Perşembe Pazarında başlatılan ve tüm pazarlarda geleneksel hale getirilecek olan pazar duasına İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın yanı sıra, İlçe Müftüsü Musa Bilgiç, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, AK Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcısı ve Pazarcılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çelik, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan, Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev ve pazarcılar katıldı. İlçe Müftüsü Musa Bilgiç tarafından yapılan duanın ardından Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Örnek Pazarcı Belgesi almaya hak kazanan Abdullah Gül ve Ahu Doğruel’e belgelerini takdim etti.

Pazar alanında pazarcılara hayırlı ve bol kazançlar dileyen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Geleneksel hale getirdiğimiz pazar duamızı Perşembe Pazarımızda da yapacağız. Dünyanın en zor işlerinden biridir pazarcılık. Yağmurda, çamurda, sıcakta, soğukta çalışıyorsunuz. Göreve geldiğimizde pazarcılarımızı yağmur, kar altında mahalle aralarında tezgah açmaktan kurtaracağız dedik ve mahallerimizi kapalı pazarlarına kavuşturduk, kavuşturmaya da devam ediyoruz. Eskiden sokak aralarında oldukça zor şartlarda faaliyet gösteren pazarcı esnafımız kapalı pazarlarımız ile birlikte çok daha sağlıklı ve modern ortamlarda işlerini yaparken, vatandaşlarımızda da her türlü hava koşulunda rahat bir şekilde alış verişlerini yapabilmenin mutluluğunu yaşıyor. Bu pazarlarımızda sadece esnafların tezgahları bulunmuyor, sosyal donatıları, bebek bakım yeri, tuvaleti, zabıta birimi gibi alış verişin dışında alanlarda yer alıyor” dedi.

“Göreve geldiğimizden beri birçok pazarımızı kapalı pazara çevirdik” diyen Başkan Doğan, “8’e yakın kapalı Pazar yaptık, Alikahya Kapalı Pazarımız da tamamlanıyor. Perşembe Pazarı da sizin de hasretle beklediğiniz yere taşınacak. Perşembe Pazarı’nın yeni taşınacağı yerin pazarcımız açısından, en iyi, en doğru yer olacağını daha önce söyleyen ve öneren bir kardeşiniz olarak bu sonuca varılmasından mutluyum. Biz pazarcımızı seviyoruz. Buradan bir duayı da büyüklerimize yapıyorum. Başta Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, hükümetimize, siyasi partilerimize ve güvenlik güçlerimize dua ediyorum. Tüm atalarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Onlara layık olmak için daha çok çalışmaya en iyisini yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Doğan konuşma sonrasında gerek tezgah düzeniyle, gerekse vatandaşlar ile iletişimde memnuniyet sağlayan iki pazarcıya örnek pazarcı belgelerini takdim etti.