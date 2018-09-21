Perşembe ve Cumartesi pazarlarında dönüşüm

Kocaeli Valiliği'nde yapılan semt pazarları toplantısıyla ilgili konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Perşembe ve Cumartesi pazarlarıyla ilgili tarihi bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz” dedi.

Perşembe Pazarı ve Cumartesi Pazarlarının, Doğu Kışla'da yapılan kapalı pazara taşınmasıyla ilgili olarak Kocaeli Valiliği'nde toplantı yapıldı. Toplantıda Vali Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim yer aldı.

Valilikteki toplantıyla ilgili konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, iki büyük semt pazarıyla ilgili çok önemli kararlar alınmak üzere olduklarını belirtti. Doğan, “Şehrimizin en büyük iki semt pazarı Perşembe ve Cumartesi pazarlarıyla ilgili tarihi bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Doğu Kışla'da, Perşembe ve Cumartesi Pazar esnafımız için son derece modern bir kapalı pazar yaptık. Böylelikle her iki pazarımızı da tek çatı altında toplayarak adeta devrim bir karar almış olduk. Bu, aynı zamanda bin 500 pazarcımızı ilgilendiren büyük bir değişimdir” dedi.

Şehirdeki semt pazarları konusunda büyük bir devrim yaptıklarına da değinen Doğan, “Göreve geldiğim 2009 yılında şehrimizde bir tane kapalı pazar yoktu. Önümüzdeki hafta faaliyete başlayacak Doğu Kışla'daki pazarla birlikte şehrimizdeki kapalı pazarı sayısı 11 olmuş oldu. Bu aslında şehrimizdeki semt pazarları konusunda büyük bir devrimdir. Yaptığımız çağdaş ve modern kapalı pazarlar sayesinde hem pazarcımız gece geç saatlerden itibaren direk, tente taşımaktan kurtuldu hem de yağmurda çamurda eziyet çekmez oldu. Aynı zamanda vatandaşlarımız da güneşten, yağmurda, sıcaktan, soğuktan etkilenmeden rahat bir şekilde alış veriş yapma imkanı buldular. Kapalı pazarlarımızda sadece pazarcı tezgahı yok. Tuvalet, bebek emzirme odası, kafe, mescit, zabıta birimi gibi sosyal donatılar da yer alıyor. İzmit'teki kapalı pazarları, pazarcımızdan bir kuruş para almadan yaptık” diye konuştu.

Pazarlarda yapılan değişikliklere dikkat çeken Doğan,“Doğu Kışla'da yapılan kapalı pazarda 27 Eylül'de Perşembe pazarı, 29 Eylül'de de Cumartesi pazarı faaliyet gösterecek. Perşembe ve Cumartesi pazarlarının Doğu Kışla'daki yeni yeriyle ilgili olarak yaklaşık 6 aydır pazarcılarımızın, Pazarcılar Odası'nın ve şehrimizin hukukunu koruyarak en iyi geçişi yapmak için çalışmalar yaptık. Bu konuda bütün uzlaşmalar sağlandı. Sayın valimizle de bilgilendirme toplantımızı yaparak bu değişimle ilgili sorunsuz bir geçişi sağlayacağımızı konuştuk. Artık geri saymaya başladık. Bu pazarların yerinin değişmesinin şehrimize nasıl olumlu bir katkısının olduğunu hep birlikte göreceğiz. Daha güzel İzmit, daha güzel bir Kocaeli için, milletimizin kuruşunu ziyan etmeden, rantçılara kaptırmadan gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.