İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"Pert Oto" operasyonunda 5 tutuklama

Kocaeli merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda pert araçların şase numaraları ile çalıntı araç sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 5’i tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda pert araçların şase numaraları ile çalıntı araç sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği, perte çıkmış araçların şase numaralarını kullanarak yüzlerce çalıntı aracı satan bir çeteyi takibe aldı. “Düzenbazlar” isimli çeteyi 6 ay takibe alan polis, 20 ilde eş zamanlı olarak "Pert Oto" adlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1'i kadın 9 kişi gözaltına alınırken, şase numaraları değiştirilerek satılmış piyasa değeri 10 milyon TL olan 100'e yakın araç ele geçirildi. Emniyet otoparkına çekilen araçlardan sahipleri belirlenenler sahiplerine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan çete lideri olduğu iddia edilen S.Y. (37) ile çete üyeleri F.O. (21), A.B. (23), O.Y. (28), H.Y. (37), E.Y. (30), A.A. (38), K.Y. (25) ve E.K. (39), Gebze Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan zanlılardan S.Y., E.Y., O.Y., A.B. ve F.O. tutuklanırken, K.Y., H.Y., E.K. ve A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.