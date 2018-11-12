"Pert Oto" operasyonunda 9 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli Emniyeti tarafından yapılan "Pert Oto" adlı operasyonda perte çıkmış araçlara ait şasi numaralarıyla 100'e yakın aracı sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi. Çalıntı araçlardan bazıları sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ot Hırsızlık Büro Amirliği, saha çalışmaları sırasında perte çıkmış araçların şase numaralarını kullanarak yüzlerce çalıntı aracı satan bir çeteyi takibe aldı. “Düzenbazlar” isimli çeteyi 6 ay takibe alan polis ekiplerince, 20 ilde eş zamanlı olarak "Pert Oto" adlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1'i kadın 9 kişi gözaltına alınırken, şahıslar tarafından şase numaraları değiştirilerek satılmış piyasa değeri 10 milyon TL olan 100'e yakın araç ele geçirildi. Emniyet otoparkına çekilen ve sahipleri belirlenen bazı araçlar ise sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan çete lideri olduğu iddia edilen S.Y.(37) ile çete üyeleri F.O.(21), A.B. (23), O.Y. (28), H.Y. (37), H.Y. (30), A.A.(38), K.Y. (25) ve E.K. (39) şahıslar Gebze Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında şahıslara ait dosyalar polis araçlarına el arabalarıyla taşındı.