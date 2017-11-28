Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde elektrikli şarj istasyonunu tanıtım programı Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper’in katılımıyla gerçekleşti.

“İleride teknolojinin gelişimine bağlı olarak elektrikli araçlarda mutlaka bir artış söz konusu olacaktır”

Tanıtım programında konuşan Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Sadece Türkiye’de değil dünyada petrol fiyatları arttı. Fakat Türkiye’de buna mukabil daha elektrikli araçların herhangi bir anlam ifade eder artışı söz konusu değil. Türkiye’de zaten çok kısıtlı sayıda elektrikli araç var. Bunların büyük bir bölümü de Hybırd dediğimiz araçlar. Yani şarja ihtiyacı olmayıp kendini şarj edenler. Dolayısıyla bu kadar çabuk ve kısa bir zamanda herhangi bir reaksiyon olduğunu düşünmüyoruz. İleride teknolojinin gelişimine bağlı olarak elektrikli araçlarda mutlaka bir artış söz konusu olacaktır. Fakat bu epey bir uzun zaman sonra olacaktır. Bu gelişime öncülük etmek ve elektrikli araç kullanmayı düşünen insanalara hayatını kolaylaştıracak şekilde şarj istasyonlarını hayata geçirmek amacındayız” ifadelerini kullandı.

“Elektrikli araçların şarjı konusunda bir sıkıntı var” diyen Şiper, “Bütün bir şarjla bile menzil sıkıntısı olabiliyor. Bugün dünyadaki en iyi teknolojiyi kullanan elektrikli araçlar bile ful şarjla 400- 500 kilometre yol gidebiliyor. Tabi bunlar üst sınıf ve değeri oldukça yüksek araçlar. Onların dışında kalanlar ise yaklaşık 200- 300 kilometre menzile sahipler. Dolayısıyla bunların belirli aralıklarla ve belirli bir müddet şarj etmeniz gerekiyor. Bu nedenle biz özellikle şehirler arası güzergahlara konsantre olduk. Öncelikle şehirler arasındaki istasyonlarımızı bu amaçla kullanmak istiyoruz. Şehir içlerinde gece park ettiğinizde, bir AVM’ye gittiğinizde şarj imkanı bulabiliyorsunuz. Ama şehirler arası yolculukta böyle bir lüksünüz yok”dedi.

Yerli otomobilin elektrikli olması konusunda konuşan Şiper, “Bunu bizde çok otomobil yakıtı temin edicilerden çok, otomotiv endüstrisinin önde gelenlerinin cevap vermesi lazım. Ama yapı itibariyle baktığımızda biz her türlü alternatif yakıtın otomobil sanayinde kullanılmasından yanayız” dedi.