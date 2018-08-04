Pişmaniye Festivali coşkusu Kızıltepe’de başladı

Uluslararası Pişmaniye Festivali’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Binlerce Kızıltepeli vatandaşın katıldığı festival İzmit Belediyesi mehteran takımının yürüyüşüyle başladı. İzmit ten giden pişmaniye ustaları tarafından yapılan ve vatandaşlara dağıtılan pişmaniyeler izdiham yaşattı. Festivale Mardin Valisi Mustafa Yaman İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ahmet Odabaş, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, Cemil Yaman, AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Mardin’de büyük mutluluk yaratan 10. Uluslararası İzmit Pişmaniye Festivali, protokolün katılımı ile saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Festivalde Kızıltepe Anafartalar Ortaokulu tarafından halk oyunları gösterisi, Kızıltepe Belediyesi Gençlik Merkezi gitar grubu gösterisi ve mehteran takımının marşları büyük ilgiyle izlendi. Festivalde konuşan Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ahmet Odabaş, Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen yatırımları vatandaşlara aktararak, kayyum atamasıyla artık devletin paralarının terör örgütüne değil her kuruşunun vatandaşlara aktarıldığını anlattı. Odabaş, ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı ile çalıştıklarını ifade etti.

Pişmaniye festivalinin Mardin Kızıltepe’de gerçekleşmesinin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirten İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ise, “Biz Mardin’i, Kızıltepe’yi çok seviyoruz. Kızıltepe demek İzmit demek. Sizlere İzmit’teki kardeşlerinizin selam ve sevgilerini getirdim. Kızıltepe artık eski Kızıltepe değil. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği çizgi ile valimiz çok güzel çalışmalar başlatmış, önemli aşamalar kat edilmiş. O karanlık günleri geride bıraktık. Sayın kaymakamımızı ve valimizin çalışmaları hepimizi çok gururlandırdı. Bizler her zaman Kızıltepeli kardeşlerimizin yanındayız" şeklinde konuştu.

Festivalde konuşan Mardin Valisi Mustafa Yaman ise 26 ay önce göreve başladığı gün Midyat’taki patlama ve bölgedeki vatandaşların mutsuzluğuna karşın "Sabredin, güzel günler göreceğiz" diyerek göreve başladığını ifade ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere ve halkımıza güvendi. Kararlı tutumu ile onun önderliğinde gelmiş olduğumuz tabloyu görün. Artık esnafın, yatırımcının, çocukların kadınların yüzü gülüyor. Bu süreçte İzmit Belediye Başkanımız bize hizmet danışmalığı ile önemli destekler verdi. Bu festivalde şehrimiz için önemli bir moral desteği oldu, kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz” sözlerini tamamladı.

Festivalde 5 ayrı noktada pişmaniye çekimi yapılırken, 10 bin adet pişmaniye vatandaşlara dağıtıldı. Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Mardin Valisi Mustafa Yaman’ın vatandaşlara pişmaniye ikramında bulunduğu pişmaniye festivaline vatandaşların ilgisi yoğun oldu.