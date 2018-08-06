Pişmaniye Festivali’nin İkinci Ayağı İzmit’te devam edecek

Uluslararası Pişmaniye Festivalinin ikinci ayağı İzmit’te devam edecek.

Osmanlı döneminde İzmit’te üretilen, saray tatlısı olarak bilinen pişmaniyenin tanıtılması amacıyla düzenlenen festival ile Mardin Kızıltepe’de yaşanan pişmaniye coşkusu İzmit’te devam edecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de destek verdiği festivalin İzmit bölümündeki ilk etkinlik 8 Ağustos 2018 Çarşamba Günü saat 17.00 de Fethiye Caddesi çeşme önündeki mehteran gösterisi eşliğinde pişmaniye çekimi ile başlayacak. Fethiye Caddesi’ndeki etkinliğin ardından saat 18.00’de Belsa önünde de pişmaniye çekimi gerçekleştirilecek.

İzmitli pişmaniye firmalarının çekimleriyle tatlanacak olan festivalin finali Kocaeli Fuar alanında yapılacak. Saat 20.00’de Fuar Müdürlüğü önünde mehteran ve halk oyunları gösterisi eşliğinde pişmaniye çekilecek. Vatandaşlara pişmaniye ikramının ardından saat 21.00’de Güneş Sahnesi’ndeki sevilen sanatçı Sagopa Kajmer konseri ile etkinlikler sona erecek. İzmit Pişmaniyesinin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması amacıyla bu festivallerin büyük önem taşıdığını belirten Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, tüm vatandaşları en tatlı festivale davet etti.