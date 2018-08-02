Pişmaniye, Mardin Kızıltepe tatlanacak

Uluslararası Pişmaniye Festivali için İzmit’ten kalabalık bir heyet Mardin’e çıkarma yaptı.

Mardin Kızıltepe’den başlayacak Uluşlararası Pişmaniye Festivali için aralarında AK Parti Kocaeli milletvekilleri Emine Macit Zeybek, Cemil Yaman, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, STK temsilcilileri, mehteran takımı, pişmaniye üreticileri ve basın mensuplarından oluşan yaklaşık 75 kişilik grup sabah erken saatlerde Mardin’e ulaştı. İlk gün çeşitli ziyaret ve kültürel geziler gerçekleştirecek İzmit heyetine pişmaniye festivalinin ikinci günü olan Cuma günü Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’da katılacak.

Pişmaniye Festivalinin Kızıltepe’deki ikinci gününde Başkan Doğan ve beraberindekiler Mardin Valiliği’ni Kızıltepe Kaymakamlığı’nı ziyaret edecekler. Saat 17.00 de Kızıltepe İzmit Dostluk Parkı’nın açılışının ardından Cumhuriyet Meydanı’nında mehteran ve halk oyunları gösterileri eşliğinde pişmaniye çekimi yapılarak vatandaşlara dağıtılacak. Festivalin Cumartesi bölümünde ise yine kültürel geziler düzenlenecek.

Pişmaniye festivalinin finali 8 Ağustos’ta İzmit’te gerçekleştirilecek. Çarşamba günü saat 17.00’de Fethiye Caddesi’ndeki çeşme önünde ve saat 18.00’de de Belsa Plaza önünde pişmaniye çekimleri yapılacak. Saat 20.00’de Fuar Müdürlüğü önünde mehteran ve halk oyunları gösterileriyle devam edecek festivalde, pişmaniye çekiminin ardından 21.00’de Güneş Sahnesi’nde Sagopa Kajmer konseri ile festival sona erecek.