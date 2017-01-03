Piyasaya sürülmek üzere 100 şişe sahte içki ele geçirildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Jandarma ekipleri yapılan bir ihbar doğrultusunda 100 şişe sahte içkiyi ele geçirdi. Yapılan operasyonda yakalanan Koray K., isimli şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Gebze İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı askerler Kirazpınar Emlak Konutlarında bir dairede sahte içki imalatı yapıldığı ihbarı aldı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri Koray K.(47) isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda evde 100’e yakın dolumu gerçekleşmiş, etiketlenmiş ve piyasaya da satılmaya hazır bir şekilde sahte içki ele geçirdiler.

Ayrıca Jandarma ekipleri evde bine yakın doluma hazır içki şişesi, bidonlar içerisinde sahte alkol maddeleri ele geçirdiler. Ele geçirilen tüm malzemelere el koyulurken, sahte içkileri hazırlayıp piyasaya sürmeye hazırlanan Koray K.(47) isimli şahıs yakalayarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Koray K. Gebze ilçe Jandarma Bölük Komutanlığında yapılan sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.