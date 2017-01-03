Diğer
Kategoriler
03 Ocak 2017 15:31

Piyasaya sürülmek üzere 100 şişe sahte içki ele geçirildi

Piyasaya sürülmek üzere 100 şişe sahte içki ele geçirildi

03 Ocak 2017 15:31

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Jandarma ekipleri yapılan bir ihbar doğrultusunda 100 şişe sahte içkiyi ele geçirdi. Yapılan operasyonda yakalanan Koray K., isimli şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre Gebze İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı askerler Kirazpınar Emlak Konutlarında bir dairede sahte içki imalatı yapıldığı ihbarı aldı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri Koray K.(47) isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda evde 100’e yakın dolumu gerçekleşmiş, etiketlenmiş ve piyasaya da satılmaya hazır bir şekilde sahte içki ele geçirdiler.
Ayrıca Jandarma ekipleri evde bine yakın doluma hazır içki şişesi, bidonlar içerisinde sahte alkol maddeleri ele geçirdiler. Ele geçirilen tüm malzemelere el koyulurken, sahte içkileri hazırlayıp piyasaya sürmeye hazırlanan Koray K.(47) isimli şahıs yakalayarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Koray K. Gebze ilçe Jandarma Bölük Komutanlığında yapılan sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
11
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    11°C
  • Cuma
    Yoğun Kar Yağışı
    0°C
  • Cumartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    0°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç