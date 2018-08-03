Plaj Futbolu’nda dörtlü final heyecanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, TFF Plaj Futbol Ligi ve Kandıra Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Plaj Futbolu Ligi Kocaeli Etabı’nda grup maçları tamamlandı. Gruplarını lider bitiren dört takım birbirleriyle kıyasıya mücadele edecek. Öte yandan TFF’nin bu yıl ilk kez uyguladığı puanlama sistemi de Plaj Futbolu Ligi Kocaeli Etabı’nda uygulanacak.

Cebeci’de düzenlenen Plaj Futbolu Ligi’nde A grubunda yer alan Akademi Lise ile Kandıra Orman ve Kocaelispor takımları maçlarını oynadı. Oynadığı iki maçı da kazanan Kocaelispor’un gençleri A grubunu lider bitirerek yarı finale kaldı.B grubunda yer alan Yeşilovaspor, Yuvacıkspor ve Bekirderespor takımları arasında rakiplerini mağlup eden Yuvacıkspor yarı finale kaldı. Yuvacıkspor yarı finalde A grubu lideri Kocaelispor ile karşılaşacak.

C grubunda yer alan İzmit G.B ile Üçyoldoğuspor ve YenidoğanSerdarspor takımları arasındaki mücadelede Üçyoldoğuspor iki rakibini de 6-4 yenerek yarı finale yükseldi. Üçyoldoğuspor yarı finalde geçen yılın şampiyonu Kandıra Park Bahçeler ile mücadele edecek.D grubunda yer alan geçen yılın şampiyonu Kandıra Park Bahçeler takımı ilk maçında Kocaeligüneşspor’u 4-1, ikinci maçında Kullarspor’u 9-2’lik skorlarla mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. İki rakibine de gol olup yağan Kandıra Park Bahçeler, bu yılki turnuvanın da favorisi olarak gösteriliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) bu yıl ilk kez uyguladığı puanlama sistemini Plaj Futbolu Ligi Kocaeli Etabı’nda uygulayacak. Puanlama sistemine göre dörtlü finaldeki mücadele maçlarında normal süreyi galip bitiren takım 3 puanı hanesine yazdıracak. Maçların normal süresinde eşitlik bozulmazsa 3 dakikalık uzatma süresinde rakibini yenen takım 2 puan alacak. Penaltılarda eşitliği bozan takım ise 1 puan kazanacak.

Dörtlü finalin şampiyonluk maçı 5 Ağustos Pazar günü oynanacak iki maç ile belirlenecek. Oynanacak iki şampiyonluk maçı arasında Şöhretler Karması şampiyonaya renk katacak.