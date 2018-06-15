Kocaelİ’de İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler değişik bir uygulamaya imza attı. İzmit’in en işlek caddelerinden biri olan Fethiye Caddesi üzerinde polis ekipleri, vatandaşı bu kez GBT sorgulamak için durdurmadı. Polis ekipleri bayram alışverişi yapan vatandaşlara lokum ikram etti Devriye gezerek hırsızlıklara karşı önlem alan ekipler, bir yandan da vatandaşlarla bayramlaştı. Polisin bu uygulaması konusunda memnun olan vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek ekiplere teşekkür etti. Bazı vatandaşlar ise polisle fotoğraf çektirdi.

Ramazan Bayramı arifesinde Kocaeli polisi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezi parklar, kafelerde dolandırıcılık ve yankesiciliğe karşı uygulamada gerçekleştirdi.