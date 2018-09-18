Polis ekiplerinden öğretmenlere trafik eğitimi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Gölcük Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 400 öğretmene trafik kuralları konusunda eğitim verildi.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yıldönümü'nün başlamasının ardındanokul çevrelerinde güvenlik önlemlerini arttıran polis ekipleri, öğrenci ve öğretmenlerin çeşitli konularda bilinçlenmesi için eğitim düzenliyor. BU kapsamda Gölcük Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede görev yapan öğretmene çeşitli trafik kuralları hakkında eğitim verildi.

400 öğretmenin katıldığı eğitimde Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü'nde görevli polis memuru tarafından, katılımcılara emniyet kemerinin önemi, trafikteyken dikkat edilmesi gereken kurallar, öğrenci servisleri hakkında bilgiler aktarıldı.