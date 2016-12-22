Polis memuru kendisini yaraladı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir polis memuru, kendisini beylik tabancasıyla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tütünçiftlik Güney Mahallesi Tınaztepe Sokak’ta meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası A.Ç. (45), evinde tek başına iken sebebi öğrenilemeyen sebeple beylik tabancası ile kendini yaraladı. Silah sesini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı olarak ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.Ç., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.