Polisan Diliskelesispor’a sahip çıktı

Geçen sezon çok kısıtlı imkanlarla Süper Amatör Lig’de başarılı bir futbol koyan Diliskelesispor, yeni sezon öncesinde, Diliskelesi Mahallesi’nin sağlıktan, eğitime, sanattan, spora birçok aktivitelerinde katkı sunan Polisan Holding’den önemli bir destek sözü alarak moral buldu. Kenan Yılmaz’ın başkan olmasından sonra son 4 senede 3 şampiyonluk alıp, geçtiğimiz sezon Kocaeli Amatör Lig’de tüm dikkatleri üstüne çeken ve bu sezonda Dilovası ilçesini Süper Amatör Lig’de temsil edecek tek kulüp olan Diliskelesispor, Belediye Başkanı Ali Toltar’ın da çabaları ile dev kuruluş Polisan’ın desteğini arkasına aldı.

Polisan Holding adına konuşan İdari ve Teknik Koordinatör Selçuk Denizhan, “Yaklaşık 30 yıldır Dilovası İlçesi, Diliskelesi Mahallesinde faaliyet gösteriyoruz. Bizler artık buranın yerlisiyiz ve bu ilçenin gençlerine bizler için çok önemli ve kıymetli. Uzun süredir Polisan Holding olarak ilçenin tüm sorunlarıyla ilgileniyoruz. Spordan, sanat ve kültüre, eğitimden sosyal yaşama kadar hemşehrilerimize katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile mahallemizin gençlerinin spor yapabilmesi, sosyalleşmesi ve sağlıklı yetişebilmeleri için yine mahallemizin tek spor kulübü olan Diliskelesispor’a, yönetim kurulumuzun da onayıyla destek verme kararı aldık. Bu zamana kadar ilçemizin sorunlarıyla ilgilendiğimiz gibi bundan sonrada imkanlar dahilinde ilgilenmeye devam edip, kazancımızı bu şehrin insanlarına yatırmaya devam edeceğiz” dedi.

“Diliskelesispor’a verilen desteği en iyi şekilde temsil edeceğiz”

Destek için teşekkür eden Kulüp Başkanı Kenan Yılmaz ise, “Malumunuz Diliskelesispor olarak bu zamana kadar sponsorluk konusunda çeşitli sıkıntılar çektik. Bu zamana kadar sağ olsun Belediye başkanımız Ali Toltar’ın şahsi gayretleri ile sorunları aşmaya çalıştık. 2018-2019 sezonu için Polisan Holding direktörü Selçuk Denizhan beyin çabalarıyla Polisan Holding gibi dev bir firma kulübümüze destek vermeye ve sponsor olmaya karar verdi. Bu vesile ile mahallemize daha önce sayısız yardımda bulunan Polisan Holding yönetim kuruluna, Sayın Selçuk Denizhan’a vve başkanımız Ali Toltar’a sonsuz teşekkür ediyorum. Kendilerini mahcup etmeyeceğini, Diliskelesispor’a verilen desteği en iyi şekilde temsil edeceğiz” diye konuştu.