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08 Ağustos 2018 16:31

Polisin darp edildiği mahalleye şafak operasyonu:

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekiplerine saldırılan mahallede Özel Harekat polislerinin de desteğiyle yapılan operasyonda polise saldıran 2 kişinin de aralarında olduğu çeşitli suçlardan aranması olan toplam 7 kişi yakalandı.

Polisin darp edildiği mahalleye şafak operasyonu:

08 Ağustos 2018 16:31


İzmit Tavşantepe Mahallesi Kireç Ocakları mevkiinde 23 Haziran 2018 günü düğünde çıkan kavgayı ayırmaya giden polis ekipleri saldırıya uğramıştı. Olayın ardından mahallede saldırıyı gerçekleştiren ve aranması olan şahısların yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme sonrasında şüpheli şahısların belirlenen adreslerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımı ile bu sabah şafak operasyonu düzenlendi.


Polise mukavemet olayının şüphelileri ile bölgede suça karışan şahısların mahalle sakinleri üzerinde baskı kurarak panik ve korku oluşturmalarının önüne geçilerek kamu güvenliğinin sağlanması amacı tespit edilen 16 adreste 05.30 sıralarında baskın yapıldı. Yapılan operasyonda belirlenen adreslerde ikamet eden ve çeşitli suçlardan aranması olan 5 şahıs ile polise saldıran 2 kişinin de aralarında olduğu toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ayrıca 4 adet av tüfeği, 1 adet sustalı bıçak, 2 adet 9 mm fişek, 2,6 gr sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.




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