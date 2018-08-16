Polisler, kurban pazarında dolandırıcılara karışı uyarı yaptı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların 18-26 Ağustos 2018 tarihleri arasındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatilini huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmeleri amacıyla yapılan çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında kurban satış pazarında kurban satışlarında yapılan dolandırıcılık ve hırsızlıklar konusunda vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Emniyet genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgilendirici broşürler, İzmit Belediyesi’nin Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi Solaklar Yolunda bulunan Hayvan Pazarında, dağıtıldı.

Ekipler, broşür verdikleri vatandaşlara sözlü olarak da bilgilendirmede bulundular. Ekiplerin bayram tatili boyunca çalışmalarının devam edeceği bildirildi.