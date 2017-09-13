POMEM Kursu başvuruları başladı

POMEM sınavları için yeni başvuru dönemi başladı. 21. dönem öğrenci alımı başvuruları, Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Vinsan Tesisleri’nde bulunan Şube Müdürlüğü’ne elden yapılacak. Gebze’deki başvurular ise Gebze Olimpik Yüzme Havuzundan alınacak. POMEM sınavlarına ücretsiz özel yetenek spor kurslarında hazırlanmak isteyen öğrenciler, başvuru formuna internet üzerinden ulaşabilecek. Ayrıca Spor Şube Müdürlüğü ve Gebze Olimpik Yüzme Havuzundan da formlar alınabilecek.

Eğitimde önemli bir fırsat eşitliği olarak tanımlanan ücretsiz spor özel yetenek kursları, üç yıl önce hayat geçirildi. Gençler bu kurslarda, POMEM’in yanı sıra, Spor Lisesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ile Milli Savunma Üniversitesi’ne ücretsiz hazırlanabilme olanağı yakalıyor. Öğrenciler bu sınavlara alanında uzman eğitmenlerin gözetiminde hazırlanıyor. Bu kapsamda tempolu koşu, açma-germe hareketleri, arttırma koşulları, şınav ve mekik egzersizleri yaptırılıyor. Diril ve koordinasyon çalışmaları ile kuvvet ve dayanıklılık antrenmanları 50. Yıl Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor.