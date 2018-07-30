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30 Temmuz 2018 14:43

Pompalı tüfekle öldürülen enişte ve yeğen defnedildi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde tartıştıkları dayıları tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen baba ve oğlu yan yana defnedildi.

Pompalı tüfekle öldürülen enişte ve yeğen defnedildi

30 Temmuz 2018 14:43



Kartepe Rahmiye Mahallesi Tabiat Sokak’ta dün gece dayıları Cemil B. tarafından öldürülen baba Mehmet Demirci(65) ve oğlu Mehmet Demirci(39) son yolculuğuna uğurlandı. Rahmiye Merkez Camii’nde öğlen namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine baba ve oğlunun yakınları ile komşuları katıldı. Cenaze aracından peş peşe yakınlarının omuzunda musalla taşına getirilen baba ve oğlunun cenazeleri, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında yan yana defnedildi.



Dün gece meydana gelen olayda Tabiat Sokak’taki tek katlı evinde oturan üzerinde Cemil B. isimli şahıs, bitişik eve yaşayan yeğeni Mehmet Demirci (39) ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine dayı ve yeğenin kavgalarını ayırmak isteyen baba Mehmet Demirci (65) araya girmek istedi. Bu esnada elindeki pompalı tüfeğin tetiğini çeken dayı Cemil B., eniştesi ve yeğenine ateş etti. Kanlar içinde kalan baba ve oğlu, olay yerinde hayatlarını kaybederken, Cemil B. ise polise teslim oldu.




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