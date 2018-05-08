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Dr. Mete Gündoğan, ‘’Küresel Ekonomi ve Faiz’’ konulu söyleşisiyle 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nda ve Milli Türk Talebe Birliği Kocaeli Şubesi’nin katkılarıyla Kılavuz Gençlik Sahnesinde Dr. Mete Gündoğan’ın katılımı ile ‘’Küresel Ekonomi ve Faiz’’ konulu söyleşi gerçekleştirildi. Dr. Mete Gündoğan, Kılavuz Gençlik Sahnesinde salonu dolduran dinleyicilere önemli bilgiler aktardı.

Son 200 yılda dünyada bankerler ve devletler arasında büyük bir kavga olduğunu söyleyen Dr. Gündoğan, “Bankerler devletlerin yönetimlerini ele geçirmiştir, para kredi sisteminin yönetenler de devleti yönetmektedir. Halklar bankerleri değil, siyasetçileri seçmektedir. Vatandaşlara vaatlerde bulunan siyasetçilerin sözleri ile bankerler arasında bir yol tutulmaya çalışılıyor ve yol kesişmeyince de kavga başlıyor. ‘Narkoz’ isimli kitabımda bu konuları anlattım ve yakında çıkacak olan ‘Oyun Teorisi’ kitabımda da bu konulara detaylıca değindim’’ dedi.

İnsanların borçlu olmadan yaşayamayacağı bir hayat düzenein olabileceğini vurgulayan Dr. Gündoğan, ‘’Bu sisteme mecbur değiliz, borca dayalı olmayan yeni bir sistem kurarak herkesin ihtiyacını karşılayacak mal ve hizmet üretebiliriz. Kimse siyasetçilere kabahat bulmasın, bu sistem devletleri 40- 50 yıl borçlandırıyor. Bunu iyi analiz edebilmek için para kredi sistemini anlamak ve bu sistemi tam anlayabilmemiz için ise karşılıksız para ne için ve neden yaratılmıştır, bunu anlamak gerekir. Para karşılıksız olarak nasıl üretiliyor? Diyelim ki bir savaştasınız ve bu savaş sonucunda elinizdeki her şeyi kaybediyorsunuz ve sıfırlanıyorsunuz. Orta Çağ’da bu aristokrat aileler diyorlar ki, ‘Biz savaş yapınca her şeyimizi kaybediyoruz, biz altınlarımızı kuyumculara emanet edelim, savaş bitince altınımızı geri alalım.’ Kuyumculara emanet edilen bu altın karşılığında, kuyumcu aileye yüz kilo altın emanet aldım ibaresi yer alan bir kağıt veriyor. Zaman içerisinde herkes aynı sistemi kullanmaya başlıyor ve bu kağıtlar ortalıkta çoğalıyor. Kağıt para bu mantıkla doğmuştur. Kuyumcular zaman içinde altın karşılığı olmadan piyasaya kağıt vermeye başladılar’’ bilgisini verdi.