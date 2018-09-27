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Preveze Deniz Zaferi'nin 480.yıl dönümü Gölcük'te kutlandı

Preveze Deniz Zaferi’nin 480’inci yıl dönümü Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı’nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci yıl dönümü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı.


Türkiye genelinde Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı'nda etkinlikler düzenlendi. Gölcük Garnizon Sinema Salonu içerisinde başlayan etkinliklere Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mustafa Ellibeş, Gölcük Tershane Komutanı Tuğamiral Aydın Eken, İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Burçak Kırca, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, donanma komutanlığına bağlı komutan ve personel, gaziler ve şehit yakınları ile davetliler katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan programda Preveze deniz savaşı zaferi anlatıldı. Donanmaya ait bir videonun da izletildiği program, Donanma Komutanlığı Bandosu'nun konseriyle devam etti.


Koro tarafından verilen konserin arından şehit yakınları ve gazilere, TCG Yavuz Firkateyninde öğle yemeği ikram edildi. Etkinlikler kapsamında ayrıca TCG Yavuz Firkateyni, TCG Kalkan Hücumbotu ve TCG YB.Kudret Güngör Lojistik Destek Gemisi halkın ziyaretlerine açıldı.

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