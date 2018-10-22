Prize unutulan ütü, evi küle çeviriyordu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 5 katılı bir binanın 4. katında fişte unutulan ütünün tutuşması sonucu çıkan yangın yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi 37. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali E. ve Fatih E.'nin yaşadığı 5 katlı binanın 4. katındaki evde prize takılı unutulan fişin ütü masasını tutuşturması neticesinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören Ali E. ve Fatih E. durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evden yükselen alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evde yapılan incelemelerde yangının prize takılı bırakılan ütüden kaynaklandığı belirlendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.