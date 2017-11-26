Prof. Dr. İsmail Kara, Kitap Okuma Atölyesi’nde

Dr. İsmail Kara oldu.

Okuma alışkanlığının arttırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında her ay farklı fakültenin öğretim üyeleri ile öğrencileri tarafından seçilen kitaplar okunduktan sonra, kitabın yazarı ile buluşturuluyor. Kitap Okuma Atölyesi projesi kapsamında bu ay İlahiyat Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrenciler Prof. Dr. İsmail Kara ile buluşturuldu.

İzmit Sekapark Kocaeli Üniversitesi Rektörlük Konukevinde gerçekleşen buluşmaya İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan ve İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Örgev katıldı.

Buluşmada Nisan ayında başlatılan projeyle ilgili konuşan Başkan Doğan, “Allah’ın Peygamber efendimize ilk emri ‘oku’ olmuştur. Anne babaların, öğretmenlerin çok okuyarak çocuklara model olması okuyan bir toplumun oluşması için çok önemlidir. Toplum olarak okuma kültürümüzü daha da geliştirmemiz gerekiyor. Bizler de az kitap okuduğumuzu kabul ederek daha çok kitap okuyacağız. Geleneğimize, kültürümüze, kurduğumuz devletlere Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediklerine baktığımızda bizim daha çok okumamız gerektiğini anlarız. Gençlere önerim, her yerde okuyun, ne bulduysanız okuyun. Okumanın tadına alıştıktan sonra zaten bırakması mümkün değil. Tarihinizi, edebiyat ve şiir okuyun. Daha çok bilmemiz, daha çok tecrübe ve bilgi edinmemiz için okumalıyız” dedi.

İzmit Belediyesi olarak şehirde kitap okuma alışkanlığının artması için çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Doğan, “Sokak kütüphaneleri, kahvemiz evimiz, öğretmen okursa, anne baba okursa çocukta okur projeleri hep daha çok kitap okunsun diye hayata geçirdiğimiz bir projelerimiz. Her alanda olduğu gibi kitap okuma konusunda da üniversitemizle iş birlik içerisinde olmak, öğrencilerimize katkılar sağlamak istedik. Üniversitemizle birlikte başlattığımız “Kitap Okuma Atölyesi” projemizde gençlerimizin daha fazla okuması arzusuyla hayata geçirdiğimiz bir projemizdir. Her ay farklı bir fakültemizdeki öğrencilerimize kitap seçtiriyor, seçtikleri kitapları onlar için satın alıyoruz. Sonunda fakülte öğrenci ve öğretim görevlilerimizi okudukları kitabın yazarlarıyla buluşturuyoruz. Bu programımızda Prof. Dr. İsmail Kara hocamızı misafir edip, keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Programımıza katılımlarından dolayı hocamıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Programda yer almanın kendisi için de ayrı bir anlam taşıdığını belirten Prof. Dr. İsmail Kara ise, “Okumanın önemini bu denli iyi bilen ve bu kapsamda böyle bir projeyi hayata geçiren İzmit Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesini yöneticilerini gönülden tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.