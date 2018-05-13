Prof. Dr. Kaboğlu: “Anayasa gelecek nesiller için yazılır”

Kitap Fuarında konuşan Anayasa Hukuku Profesörü İbrahim Kaboğlu, “Anayasa gelecek nesiller için yazılır” dedi.

Kitap Fuarı, yazar, şair ve akademisyenleri okurlarıyla buluşmaya devam ediyor. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi Karamürsel Alp Konferans Salonu’nda, Anayasa Hukuku Profesörü İbrahim Kaboğlu, “Çocuklarımız ve Geleceği İçin Anayasa” konulu söyleşide kitap fuarı ziyaretçileriyle buluştu. Kaboğlu, yaptğı konuşmasında yazılan anayasaların daha çok gelecek nesiller için olduğunu ve onların da düşüncelerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Anayasa yapımının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Kaboğlu, “Son iki yılda anayasa ile ilgili yaptığım konferanslarda hep yaşlı insanlar vardı. Bu konferanslarda hani gençler ve çocuklar diye eleştiriyordum. Anayasa gelecek nesiller için yazılır. Lütfen böyle anayasa tartışmaları olan konferanslara çocuklarınızı da getirin. Anayasa daha çok çocuklar içindir. Çünkü bu anayasa ile onlar yaşayacaklar. Anayasa yediğimiz emek, içtiğimiz su ve soluduğumuz hava gibidir. Anayasa’nın kurallarına uyuldukça suyumuz korunur. Gıdalarımız korunur. 1982 anayasa için oy kullanırken, bu anayasanın çabuk değişeceğini düşünmüştüm. 1987’de değişiklikler, 21 kez değiştirildi ama hala geçerlidir. Anayasa yapımı uzun ve zorlu bir sürece dayanır. Yazılmadan önce birçok tartışma ve fikir alışverişi yapılır” dedi.

Anayasa yapımı sırasında insanların görüşlerinin dinlenilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu “Tunus’ta anayasa hazırlanırken çocuklar ve gençler sokaklara çıktı. Bu insanlar kendi hakları konusunda gösteri yaptılar. Günümüz çocuklarının siyasal ve hukuksal düşüncelerini dinlemeliyiz. Onların düşünce ifadesinin kısıtlamamalıyız. Geleceği onlarla birlikte kurmalıyız. Anayasa herkes için geçerlidir. Öğrenci de, profesörde ve ülke yöneticileri de hukuka uymalıdır. Herkes hukuka uymak zorundadır. Benim uymak zorunda olduğum kural herkes için uyulması gereken bir kuraldır. Anayasa bizim geleceğe umutla bakmamızı sağlar” diye konuştu.